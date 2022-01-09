يبدأ سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق غدا الأربعاء، زيارة رسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، تهدف لتعزيز مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وذكر ديوان البلاط السلطاني العماني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية، اليوم الثلاثاء - أنه في إطار العلاقات التي تربط سلطنة عُمان وألمانيا وتعزيزا لمجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تحقيق تطلّعات البلدين الصديقين، وبحث المواضيع الراهنة التي تهم الجانبين على الساحتين الإقليمية والدولية، سيبدأ السلطان هيثم بن طارق زيارة رسمية إلى ألمانيا ابتداء من 13 يوليو الجاري.