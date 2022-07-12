سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحقوق الإنسان من موسكو فاليري فيديف، أن العقوبات الغربية على بلاده تدعو للسخرية خاصة أن العملة المحلية الروبل أصبحت أكثر قوة.

وأضاف فيديف، خلال تصريحات خاصة له مع قناة الغد اليوم الثلاثاء، أن الغرب هو المتضرر الأكبر من العقوبات على روسيا.

وشدد مستشار الرئيس الروسي على أن الدعم الغربي لأوكرانيا أجل حسم المعركة لصالح روسيا.

وأشار إلى أن التدخل الغربي غير المعادلة على الأرض بأوكرانيا، مؤكدا أن بلاده حذرت من عمليات إبادة جماعية في لوجانسك.

وأوضح أن روسيا حذرت كثيرا حلف الناتو من تصرفاته غير المسئولة، مؤكدا أن العقوبات الغربية المرتقبة سيكون تأثيرها محدود للغاية على الاقتصاد الروسي.

وقالت الخارجية الروسية إن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها يتأرجحون على نحو خطير على شفا صراع مسلح مباشر مع روسيا.