 صندوق النقد والبنك الدولي يعتزمان عقد اجتماعات خريف 2022 - بوابة الشروق
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صندوق النقد والبنك الدولي يعتزمان عقد اجتماعات خريف 2022

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 12 يوليه 2022 - 6:45 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 يوليه 2022 - 6:45 م

أعلن صندوق النقد والبنك الدوليان، اليوم الثلاثاء، عقد الاجتماعات السنوية لعام 2022 بالحضور الشخصي، خلال الفترة من يوم الاثنين 10 أكتوبر وحتى يوم الأحد 16 أكتوبر في مقر الصندوق ومجموعة البنك الدولي في واشنطن العاصمة.

وأوضحت المؤسستان الدوليتان - في بيان مُشترك نُشر عبر موقعهما الإلكتروني - أنه سيُتاح التسجيل لجميع فئات المشاركين (المندوبون والمراقبون والضيوف ومنظمات المجتمع المدني والصحافة)، وسيُفتح باب التسجيل لمنظمات المجتمع المدني يوم 8 أغسطس والتسجيل لجميع الفئات الأخرى في منتصف أغسطس 2022، فيما سيُتاح للحاضرين عبر شبكة الإنترنت متابعة الفعاليات العامة من خلال المنصات الرقمية للصندوق والبنك الدولي.

وأكد البيان أن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي سيواصلان مراقبة الوضع الصحي في أنحاء العالم وسيقومان، إذا لزم الأمر، بتعديل هذه الخطة وفق الإرشادات ذات الصلة من منظمة الصحة العالمية ومراكز مكافحة الأمراض.


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