التحقيق في قتل طبيبة نفسية بالسويد باعتباره عملا إرهابيا

قال ممثلو الادعاء في السويد، إن الهجوم المميت بسكين الذي تعرضت له في الأسبوع الماضي طبيبة نفسية بجزيرة جوتلاند السويدية، يُنظر إليه حاليا على أنه عمل إرهابي.

وتم تغيير التهمة التي نسبت إلى منفذ الهجوم المزعوم، 32 عاما، من القتل، إلى القتل بنية إرهابية، بحسب ما قاله ممثلو الادعاء وجهاز الاستخبارات السويدي، الذي تولى مسؤولية النظر في القضية، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين.

وليس هناك مشتبه بهم آخرون في القضية، ولم يكشف جهاز الاستخبارات عن سبب التعامل مع القضية بوصفها "عمل إرهابي". وذكرت وسائل إعلام سويدية أن الرجل الذي اعترف بارتكاب الجريمة، له صلات بمنظمة يمينية متطرفة.

وتعرضت الطبيبة النفسية، 64 عاما، للطعن في فيسبي بجزيرة جوتلاند في بحر البلطيق، يوم الأربعاء الماضي.