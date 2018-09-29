تايوان تجري مناورات «وانان» للدفاع الجوي خلال الفترة بين 25 و28 يوليو

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في تايوان، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن تجرى مناورات "وانان" السنوية للدفاع الجوي في مناطق مختلفة في أنحاء البلاد، خلال الفترة من 25 وحتى 28 من يوليو، حيث يجب على المدنيين أن يحتموا في مكان ما أثناء إجراء المناورات، بحسب ما أوردته صحيفة "فوكوس" التايوانية.

وأوضحت وزارة الدفاع أن صافرات الإنذار من الغارات الجوية ستنطلق في الساعة 0130 بعد الظهر إيذانا ببدء المناورات التي سوف تستمر لمدة 30 دقيقة، وذلك في 25 من يوليو بشمال تايوان، وفي 26 من يوليو في وسط تايوان، وفي 27 من يوليو في جنوب تايوان، وفي 28 من يوليو في شرق تايوان والمقاطعات النائية.

ومن جانبه، قال المتحدث العسكري سون لي فانج، إن مناورات هذا العام، والتي تحمل رمز رقم "45"، تهدف إلى زيادة الوعي العام بتحذيرات الطوارئ، لتقليل احتمالية وقوع خسائر بشرية أو أضرار في حال حدوث مثل هذه الهجمات بالفعل.