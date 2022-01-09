ألمانيا: بدء نظر دعوى جماعية ضد مرسيدس في فضيحة انبعاثات سيارات الديزل

بدأت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة شتوتجارت الألمانية، اليوم الثلاثاء، نظر دعوى جماعية ضد شركة مرسيدس في فضيحة التلاعب في قيم انبعاثات سيارات الديزل.

ويتهم معنيون بحماية المستهلك الشركة الألمانية بالتلاعب عمدا في قيم عوادم سيارات ويسعون إلى الحصول على تعويضات لعملاء متضررين من هذا التلاعب.

كانت الرابطة الاتحادية لمراكز حماية المستهلكين في ألمانيا سلمت هذه الدعوى التوضيحية النموذجية في العام الماضي، وستتجه الرابطة بذلك نائبة عن مالكي السيارات وهو إجراء أقل جهدا ومخاطرة مقارنة بالدعاوى الفردية.

وإذا أسفرت الدعوى التوضيحية النموذجية عن منح العملاء الحق في الحصول على تعويض، فإن عليهم في هذه الحالة أن يعملوا على تنفيذ ذلك بأنفسهم.

وكان الباب مفتوحا أمام العملاء المتضررين لتسجيل أسمائهم في الدعوى قبل انتهاء اليوم السابق على أول جلسة.

من جانبه، قال متحدث باسم المكتب الاتحادي للعدالة إن عدد عملاء مرسيدس الذين انضموا إلى هذه الدعوى وصل بحلول نهاية يونيو الماضي إلى 2804 أشخاص.