أعلن باسم هانت خبير تربية الحيوانات انتهاءه من روايته الجديدة "الصديق الوفي" والتي يروي فيها قصة حقيقية عن وفاء الكلاب كان شاهدًا عليها بنفسه.

وأكد "هانت" خلال تصريحاته أن الرواية تتحدث عن كلب اسمه "سيزر" يعيش مع أسرة مصرية من سنوات وكان له دور كبيب في إنقاذ هذه الأسرة من العديد من المشاكل الكبرى ومنها إنقاذه الابنة الكبرى للأسرة من الغرق في حمام السباحة وإنقاذ الأسرة كلها من الاختناق بالغاز بخلاف مواجهته عصابة مسلحة كانت ترغب في سرقة هذه الأسرة وغيرها من المواقف البطولية التي تتناولها الرواية.

وشدد باسم هانت أن سبب إطلاقه هذه الرواية هو التأكيد على وفاء الحيوانات وخاصة الكلاب لكل من يحسن إليها من البشر على أمل أن يتغير بعض البشر الذين لا يزالوا يعاملوا الحيوانات بطريقة وحشية.

وتتواجد الرواية الآن في كل المكتبات وسوف تشارك في معارض الكتب في مختلف دول العالم العربي كما تمنى المؤلف باسم هانت أن تحقق نجاحًا كبيرًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته القادمة.