أعرب الفرنسي بول بوجبا، الوافد الجديد ليوفنتوس، عن سعادته بالعودة مجددًا لفريق السيدة العجوز، مؤكدًا أنه اتبع قلبه في اتخاذ هذا القرار.

وقال بوجبا، اليوم الثلاثاء، في المؤتمر الرسمي لتقديمه لوسائل الإعلام:" أنا سعيد للغاية بالعودة إلى يوفنتوس، أشعر هنا بأنني في منزلي، لقد رحب بي الناس مثلما يحدث في الأحلام، ولايسعني سوى أن أكون سعيدًا بالعودة للنادي مجددًا".

وأضاف:" رسائل مشجعي يوفنتوس طالما أسعدتني، لكني كنت أركز خلال وجودي بمانشستر يونايتد، في العام الماضي كنت أفكر كثيرًا في العودة إلى هنا، لذا أنا سعيد وكذلك جمهور النادي".

وتابع:" حتى عندما كنت في مانشستر يونايتد تحدثت كثيرًا مع أليجري، لدي علاقة جيدة معه، عشنا سنوات رائعة، وكان هذا هو الوقت المناسب للعودة ليوفنتوس في وجود الشخص المناسب، اخترت يوفنتوس عندما أخبرني قلبي أنها الوجهة الصحيحة".

وواصل:" هناك فرق أخرى أرادت التعاقد معي..لكن قلبي هو من اختار يوفنتوس، شعرت بالارتياح بالعودة مجددًا، وأريد أن أفعل شيئًا جيدًا عندما نبدأ، لا أطيق الانتظار لمساعدة الفريق، وأريد تقديم أفضل مما قدمت في تجربتي الأولى".

وأشار:" لا أعتقد أن تجربتي في مانشستر يونايتد كانت خطأ، أنا أؤمن بالقدر، وسعيد بكل الخيارات التي أقدمت عليها، في بعض الأحيان لا تسير الأمور كما تريد، لكنني سعيد بسنواتي في مانشستر، نشأت وتعلمت الكثير وأصبحت رجلًا".

وأكد:" أنا ويوفنتوس لدينا نفس الأهداف..الفوز مرة أخرى، يجب أن يكون هذا العام مهمًا بالنسبة لنا، نحن بحاجة إلى تحسين ما فعلناه العام الماضي والفوز مجددًا".

وأوضح:" لم أكن ألعب في مركزي في مانشستر يونايتد، عندما تقوم بتغيير المدربين في كثير من الأحيان يكون الأمر صعبًا، ثم تعرضت للإصابة، وافتقدت للسرعة التي كنت أمتلكها من قبل، كان هناك عدة عوامل، لكن الآن أنا شخص آخر وأتمنى ألا أتعرض للمزيد من الإصابات".

وتطرق للحديث عن الوافد الجديد لفريق السيدة العجوز آنخيل دي ماريا، قائلًا:" نعرف مدى جودة دي ماريا، يمتلك خبرة كبيرة وفاز بالعديد من البطولات، لقد رأيت منذ الأيام الأولى أنه بطل عظيم لديه رغبة هائلة في الفوز".

وشدد:" بالنسبة لي يوفنتوس كان دائمًا النادي رقم واحد في إيطاليا، كنت أؤمن بذلك حتى عندما كنت في إنجلترا، إنه شئ غريب أن نرى يوفنتوس بدون بطولات، الفوز بالبطولات ليس أمرًا سهلًا، لقد ارتفع مستوى الفرق الأخرى، لكننا نريد العودة للمركز الأول مجددًا..المكان الذي يخصنا، وشئ غريب عدم تأهل إيطاليا لكأس العالم، ولكن هذا لا يعني شيئًا، لأن المستوى في إيطاليا مرتفع".

وأكمل:" يجب أن يكون الهدف الأول لنا هذا العام هو الفوز بالدوري الإيطالي مرة أخرى، نمتلك المواهب والشباب الأقوياء، وبإمكاننا القيام بأشياء عظيمة، وعلينا أن نكون أكثر شراهة من الآخرين، طلب مني أليجري العودة إلى يوفنتوس، أعرف النادي جيدًا وأعلم ثقافته، وكما قلت أنني أتبع قلبي ببساطة".

وأتم بوجبا حديثه:" ديبالا صديق جيد لي، لم أتحدث معه عن القميص رقم 10، قلت ربما سأعود..ألا تريد البقاء معي في يوفنتوس لفترة من الوقت؟ لم أتحدث عن أرقام أو أي شئ آخر".