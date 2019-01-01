محافظ أسوان: توريد 153 ألفا و252 طن قمح حتى الآن

أكد أشرف عطية محافظ أسوان، مواصلة شون وصوامع وبناكر المحافظة، استقبال الكميات الموردة من محصول القمح لموسم الحصاد 2022، والتى وصلت إلى 153 ألفا و252 طن حتى الآن منذ بدء الحصاد فى الأول من أبريل الماضي، بنسبة 83% من المستهدف حتى نهاية الموسم بإجمالى 185.4 ألف طن.

وأضاف المحافظ، أن انتظام منظومة التوريد بشكل كامل، ولا سيما فى ظل تقديم التسهيلات الكبيرة اللازمة للمزارعين، والتيسير عليهم، وتحفيزهم وتشجيعهم طبقا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال مجلس المحافظين الأخير لتوريد جميع الكميات التى يتم حصادها وذلك من مختلف الأراضى المنزرعة على مستوى المحافظة بإجمالى مساحات 126.5 ألف فدان لتحقيق المستهدف على الوجه الأكمل.