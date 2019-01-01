هونج كونج تعلق بعض خدمات المستشفيات وسط تفاقم إصابات كورونا

قامت هونج كونج بتعليق بعض الخدمات غير الطارئة في المستشفيات العامة، حيث أجهدت الزيادة الكبيرة في أعداد إصابات فيروس كورونا نظام الرعاية الصحية، فيما حذرت السلطات من استمرار تدهور وضع الوباء في المدينة.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن رئيسة هيئة المستشفيات، سارة هو، القول في إفادة اليوم الثلاثاء إن بعض المستشفيات العامة بدأت في الحد من الخدمات غير العاجلة، بما في ذلك جراحات المناظير والجراحات الاختيارية، وذلك لتحويل الموارد إلى رعاية العدد المتزايد من مصابي كورونا.



وأضافت إنه إذا استمر الوضع في التدهور، سوف يتطلب الأمر تعديلات بشأن تعليق المزيد من العمليات غير العاجلة وبعض الخدمات النهارية.



وتشهد هونج كونج عودة قوية لتفشي فيروس كورونا، والتي أدت إلى ارتفاع عدد المصابين في المستشفيات العامة إلى نحو ألف حالة.



وحذر مسؤولو الصحة من أن العدد المسجل يوميا من الإصابات قد يرتفع إلى ستة آلاف في غضون أسبوعين، من 2558 حالة محلية جديدة تم تسجيلها اليوم الثلاثاء، ودخول 300 شخص إلى المستشفيات يوميا.