دونيتسك الانفصالية تفتتح سفارة في موسكو

افتتحت جمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية، اليوم الثلاثاء، سفارة لها في روسيا، وهي واحدة من دولتين فقط اعترفتا بالدولة الانفصالية في شرق أوكرانيا، ودافعت عن حقها في تطبيق عقوبة الإعدام.

وقالت وزيرة خارجية جمهورية دونيتسك، ناتاليا نيكونوروفا، إن استخدام دونيتسك لعقوبة الإعدام، التي أصدرتها على بريطانيين اثنين ومغربي لقتالهما ”كمرتزقة“ لصالح أوكرانيا، لا علاقة لها بمحاولتها الحصول على اعتراف دبلوماسي، وفقا لوكالة رويترز.

وعندما سُئلت عما إذا كانت عقوبة الإعدام ستشوه صورة جمهورية دونيتسك الشعبية، قالت: ”نعتبر أن نشاط المرتزقة هو بالفعل جريمة مروعة لأن الناس يأتون إلى بلد آخر لقتل أشخاص آخرين مقابل الحصول على مكافأة، رغم عدم وجود أهداف شخصية مرتبطة بالصراع المعني“.

وأضافت: ”نعم، إنه أعلى مقياس للعقاب، لكنه موجود في تشريعنا ولا يرتبط بعملية الاعتراف بجمهورية دونيتسك الشعبية من قبل الدول الأخرى“.

وصدرت أحكام بالإعدام على البريطانيين أيدن أسلين وشون بينر والمغربي إبراهيم سعدون الشهر الماضي، بعدما وصفها سياسيون غربيون بمحاكمة صورية.

ولم يُبت بعد في الطعون المقدمة من الثلاثة.

ويقول أقارب الثلاثة إنهم كانوا متعاقدين مع الجيش الأوكراني، ومن ثم يحق لهم التمتع بالحماية بموجب اتفاقيات جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب.