ألمانيا تسجل أكثر من 154 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات اليوم الثلاثاء أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت في يوم واحد 154 ألفا و729 حالة إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا (مقابل 147 ألفا و489 حالة قبل أسبوع).

وأضاف المعهد أن المكاتب سجلت 165 حالة وفاة بسبب العدوى في غضون يوم واحد (مقابل 102 حالة قبل أسبوع).

وتعكس هذه البيانات الوضع في البلاد حتى الساعة الخامسة من صباح اليوم.

يذكر أن عقد مقارنات للبيانات غير متاح سوى بشكل محدود وذلك بسبب سلوك الاختبار والبلاغات اللاحقة ومشاكل الإبلاغ.

وثمة تقلبات واضحة في عدد الإصابات الجديدة وحالات الوفيات المسجلة من يوم لآخر لاسيما وأن العديد من الولايات لا تبلغ عن حالات الإصابة في العطلات الأسبوعية وتبلغ عن الحالات في وقت لاحق من الأسبوع.

وأحصى معهد روبرت كوخ 29 مليونا و180 ألفا و489 حالة إصابة مؤكدة بالعدوى منذ بدء الجائحة، ومن المتوقع أن يكون العدد الفعلي أعلى بشكل ملحوظ من هذا العدد لأن الكثير من حالات الإصابة لا تجري ملاحظتها.

وأشار المعهد إلى ارتفاع معدل الإصابة الأسبوعي لكل مئة ألف نسمة صباح اليوم إلى 702.4 مقارنة بـ661.4 أمس الاثنين و687.7 قبل أسبوع و333.7 قبل شهر.

غير أن هذا المعدل لا يعكس صورة كاملة عن وضع العدوى إذ إن الخبراء يتوقعون منذ فترة أن هناك عددا كبيرا من حالات الإصابة غير المسجلة لدى المعهد لاسيما وأنه ليس كل المصابين يجرون اختبار "بي سي آر" حيث تقتصر إحصائية المعهد على النتائج الإيجابية لهذا الاختبار، كما أن من الممكن للتسجيلات اللاحقة أو مشاكل الإبلاغ أن تؤدي إلى تحريفات في القيم اليومية.