المستشار الألماني يستقبل رئيس الوزراء السلوفيني الجديد

استقبل المستشار الألماني أولاف شولتس، رئيس الوزراء السلوفيني الجديد روبرت جولوب، في أول زيارة خارجية يقوم بها منذ توليه رئاسة الحكومة السلوفينية.



وأعلن شولتس وجولوب في برلين اليوم الثلاثاء اعتزامهما العمل معا من أجل ايجاد مخرج لأزمة الطاقة الحالية.



وقال جولوب: "يجب أن نبحث عن حلول في إطار المجموعة (الأوروبية) ليس فقط فيما يتعلق بتوريد الغاز الطبيعي بل أيضا في كل مصادر الطاقة الأخرى".



يذكر أن رجل الأعمال جولوب المنتمي إلى التيار الليبرالي اليساري وهو من أنصار التفكير الجانبي كان قد اُنْتُخِبَ رئيسا للحكومة في الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي في مايو الماضي.



وحسب الترجمة، دعا جولوب أمام صحفيين إلى تعزيز بناء أنابيب الغاز والخطوط الطويلة في أوروبا من أجل تحقيق تحول أخضر في أوروبا "وهكذا يمكننا أن نربط بين الرياح في الشمال مع الشمس في الجنوب ويمكننا أن نشكل من هذا الربط نظاما قويا ومستقرا أي نظاما أوروبيا موحدا".



من جانبه، قال شولتس في المؤتمر الصحفي إنه يجب فعل أقصى ما يمكن لتقليل التبعيات في إمدادات الطاقة " وثمة علاقة لهذا بإنشاء بنى تحتية للطاقة تجعلنا على المدى القصير قادرين على الحصول على النفط والغاز من مصادر أخرى، لكن المسألة تدور بالطبع بشكل خاص حول مضينا قدما في التمكن من أن نتزود ذاتيا عن طريق مصادر الطاقة المتجددة".



وأعرب شولتس عن اعتقاده بأن "توسيع نطاق طاقة الرياح والطاقة الشمسية يلعب دورا كبيرا لبلدينا، وقد تبادلنا الحديث حول هذا الأمر بتمعن شديد".