الاستخبارات الأوكرانية: تحرير 5 مواطنين من الأسر الروسي في خيرسون

أعلنت مديرية الاستخبارات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، تحرير خمسة مواطنين أوكرانيين من أسر القوات الروسية في منطقة خيرسون.

وقالت مديرية الاستخبارات، عبر تطبيق "تليجرام"، وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية": "إنه نتيجة للعملية الخاصة التي نفذتها مديرية الاستخبارات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية في الأراضي المحتلة مؤقتا في منطقة خيرسون، تم تحرير خمسة مواطنين أوكرانيين من أسر القوات الروسية".

وأشارت إلى أنه من بين الأشخاص المحررين جندي في القوات المسلحة وضابط شرطة سابق وثلاثة مدنيين، أحدهم مصاب بجروح خطيرة، موضحة أن جميع المفرج عنهم يخضعون لحماية السلطات الأوكرانية ويتلقون العلاج المناسب.

وفي سياق متصل، أفادت خدمات الدولة لحالات الطوارئ في منطقة دونستيك، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأنه تم انتشال جثث 35 شخصا، بينهم طفل، من تحت أنقاض المبنى السكني المكون من 5 طوابق، والذي دُمر جراء القصف الصاروخي الذي وقع السبت الماضي على بلدة "تشاسيف يار".