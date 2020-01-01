مصادر سورية: الأهالي يطردون رتلا أمريكيا بريف القامشلي

أفادت مصادر محلية سورية، بطرد أهالي إحدى القرى لرتل أمريكي مؤلف من 5 مدرعات بريف القامشلي بشمال شرق سوريا.



ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، اليوم الثلاثاء عن المصادر قولها، إن "أهالي قرية الصالحية بريف مدينة القامشلي اعترضوا بمساندة حاجز للجيش العربي السوري رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي خلال محاولته المرور عبر القرية وطردوه خارج المنطقة".



وأضافت أن "رتلاً مؤلفاً من 5 عربات عسكرية تابعة للاحتلال الأمريكي ترافقها سيارة دفع رباعي لميليشيا "قسد" حاول العبور عبر قرية الصالحية فقام الأهالي بالتصدي له بمساندة حد الحواجز التابعة للجيش ومنعوه من المرور وطردوه من منطقتهم".



ووفق الوكالة، "تصدى أهالي قرية المجيبرة يوم الثلاثاء الماضي بمساندة الجيش لرتل عسكري تابع لقوات الاحتلال الأمريكي حاول الدخول عبر القرية وطردوه من المنطقة".