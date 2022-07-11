الأمم المتحدة تمدد آلية شحنات المساعدات بسوريا لمدة 6 أشهر

وافق مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، بعد أيام من الجمود، على قرار لتمديد تشغيل الآلية الخاصة بشحنات المساعدات عبر الحدود في سوريا لمدة ستة شهور، وذلك للسكان الذين يعانون في البلاد، حسبما طلبت روسيا.

ودعت الدول الغربية لتمديد الآلية لمدة سنة، وتوفر الآلية مساعدات إنسانية مطلوبة بصفة عاجلة لملايين من الأشخاص في شمال غربي البلاد الذي يسيطر عليه المتمردون.

ويمثل قرار مجلس الأمن الذي تم تبنيه في نيويورك اليوم الثلاثاء فوزا لروسيا، التي يعتبر تواجدها العسكري في سوريا مهما لبقاء حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

وتم منح التفويض لمدة ستة أشهر أخرى، فيما تم وصفه بحل وسط لإنهاء الجمود، مع إتاحة خيار تمديده ستة أشهر أخرى. كما يدعو القرار إلى إصدار تقرير خاص بشأن الوضع الإنساني في سوريا.

وانتهى التفويض أمس الأول الأحد، بعدما استخدمت روسيا حق النقض "فيتو"، في نهاية الأسبوع الماضي لعرقلة قرارات مجلس الأمن التي تحظى بدعم الدول الغربية لتمديده لمدة عام.