 موسكو وبرازيليا تتفاوضان حول توريد الطاقة الروسية - بوابة الشروق
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موسكو وبرازيليا تتفاوضان حول توريد الطاقة الروسية

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 12 يوليه 2022 - 10:41 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 يوليه 2022 - 10:45 م

أعلن السفير الروسي لدى البرازيل أليكسي لابيتسكي، أن روسيا والبرازيل تتفاوضان بشأن توريد الطاقة الروسية.

وقال الدبلوماسي -حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء- إن المفاوضات بين وزارتي الطاقة الروسية والبرازيلية، وبين الشركات التي تنقل الطاقة جارية، لافتا إلى أنه سيتم رؤية نتائجها الإيجابية قريبا، وأكد أنه ليس من الضروري توقع نتائج المفاوضات في ظل عدم استقرار الاقتصاد العالمي.

وأضاف "يجب أن تفهم جيدا أنه في الظروف الحالية، وبسبب الوضع غير المستقر في أسواق الطاقة الدولية، من الضروري التحدث عن الكميات والأسعار ومواعيد التسليم بعد توقيع العقود فقط".

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