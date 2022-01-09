محكمة العدل الأوروبية: يمكن لشركة نورد ستريم 2 مقاضاة لائحة الغاز بالاتحاد الأوروبي

قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بأن من حق شركة "نورد ستريم 2 إيه جي" المسؤولة عن خط الأنابيب الذي يحمل الاسم نفسه، والواصل بين ألمانيا وروسيا، اتخاذ إجراءات قانونية ضد لائحة الاتحاد الأوروبي بشأن الغاز.

ويأتي هذا الحكم ليلغي قرارا سابقا صادرا عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، وهي ثاني أعلى محكمة في الاتحاد، والتي كانت رفضت إجراء قانونيا اتخذته الشركة، ومقرها سويسرا.

وأوضحت أعلى محكمة في التكتل، ومقرها لوكسمبورج، أن دعوى الشركة ضد لائحة الاتحاد الأوروبي بشأن الغاز، التي تهدف إلى الفصل بين تشغيل الخط وتوزيع الغاز، يمكن أن تستمر.

وجاء في بيان المحكمة أن دعوى الشركة "ضد اللائحة التي توسع قواعد بعينها ضمن السوق الداخلية للغاز الطبيعي لتشمل خطوط الأنابيب من دول ثالثة، يمكن قبولها لحد ما".

ولم تتضح على الفور التأثيرات العملية لهذا الحكم، كون الحكومة الألمانية أوقفت مشروع خط أنابيب نورد ستريم 2 بعد اعتراف روسيا بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوركانيا وما أعقب هذا من غزو روسي للأراضي الأوكرانية.

ولا يزال من غير الواضح بعد ما إذا كان الحكم الصادر اليوم لا يمثل أكثر من معنى رمزي بالنسبة لشركة نورد ستريم 2، والسبب في ذلك هو أن الشركة لن تتمكن في المستقبل المنظور من تشغيل الخط الذي يحمل نفس اسمها والذي كان مفترضا أن ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، وذلك بعدما أوقفت الحكومة الألمانية إجراءات ترخيص الخط في فبراير الماضي بسبب تصعيد الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

ونورد ستريم 2 إيه جي هي شركة تابعة لمجموعة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم. ونجت الشركة مؤخرا من الإفلاس بعدما علقت محكمة سويسرية الإجراءات بصورة مؤقتة في مايو.

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شركة نورد ستريم 2 ومنعت القيام بأعمال تجارية أخرى مع الشركة.