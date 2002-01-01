بايدن يكشف أول صورة ملونة بالكامل التقطها تلسكوب جيمس ويب: نافذة جديدة على التاريخ

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الاثنين، عن أول صورة ملونة بالكامل من تلسكوب جيمس ويب، والتي وصفها بأنها "نافذة جديدة على تاريخ الكون".

وقال بايدن: "اليوم سنلقي نظرة على أول ضوء يسطع من خلال تلك النافذة، ضوء من عوالم أخرى تدور حول نجوم بعيدة عن عالمنا، إنه أمر مذهل بالنسبة لي".

وأضاف أن التعاون الدولي الذي ينطوي عليه تصميم وإطلاق التلسكوب "يجسد كيف تقود أمريكا العالم بالشراكة مع الآخرين".

وتابع: "لهذا السبب يجب على الحكومة أن تستثمر في العلوم والتكنولوجيا أكثر مما كنا عليه في الماضي".

وقدم بايدن الصورة، قبل أن يتحدث بيل نيلسون، مدير وكالة "ناسا" للفضاء، عن الكواكب الأخرى ومحاولة تحديد ما إذا كانت صالحة للسكن.

وقال الرئيس الأمريكي مازحا: "أتساءل كيف تبدو الصحافة في أماكن أخرى"، قبل أن يغادر الصحفيون المكان.

وبدأ الحدث بعد أكثر من ساعة من موعد بدئه، حيث قال بايدن إنه "كان منخرطا في التحضير للرحلة إلى الشرق الأوسط".

وقالت نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس التي تترأس المجلس الوطني للفضاء، إن اليوم يمثل "فصلا جديدا مثيرا في استكشاف عالمنا".

وأضافت: "نحن الآن ندخل مرحلة جديدة من الاكتشافات العلمية، سيسمح لنا تلسكوب جيمس ويب برؤية أعمق في الفضاء أكثر من أي وقت مضى، وبوضوح مذهل، وسيعزز ما نعرفه عن أصل كوننا ونظامنا الشمسي وربما الحياة نفسها".