الرئيس التونسي يبحث مع وزير الداخلية محاولات اختراق الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل الناخبين

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين ما تمّ كشفه، خلال الأيام الأخيرة، من اختراقات للموقع الإلكتروني المتعلق بتسجيل الناخبين والناخبات وتغيير مراكز الاقتراع في محاولة يائسة كالتي حدثت بمناسبة الاستشارة الوطنية لإدخال الفوضى والإرباك يوم الاستفتاء.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس التونسي، بقصر قرطاج اليوم الثلاثاء، مع وزير الداخلية حيث تم بحث الوضع العام في البلاد، وفقًا لبيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

وجدّد الرئيس التونسي، خلال اللقاء، تأكيده على ضرورة احترام القانون وحياد كل المرافق العمومية، منوهًا بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية استعدادًا للاستفتاء على الدستور الجديد في 25 يوليو الجاري.

وذكر البيان أنه تم فتح بحث عدلي بإذن من النيابة العمومية ووقع الكشف، إلى حدّ الآن، عن 1700 هجوم الكتروني أو اختراق، وتمّ سماع 7 أشخاص من قبل الجهات الأمنية المختصة وفي انتظار سماع كل من سيكشف عنه البحث.