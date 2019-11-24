

تنطلق الدورة الـ29 لمهرجان "مصيف الكتاب" بتونس يوم الجمعة المقبل، وذلك تحت شعار "نسائم القراءة" حتى 20 أغسطس المقبل.

وذكرت وزارة الثقافة التونسية - في بيان اليوم الثلاثاء - أن فعاليات المهرجان ستنظم خارج جدران المكتبات العمومية لتكون في الفضاءات العامة المفتوحة على غرار الشواطئ والساحات العامة والحدائق العمومية، وكذلك ببعض المؤسسات العمومية كالمستشفيات والسجون من أجل الاحتفاء بالكتاب وتعميق التواصل بينه وبين القراء.

ونوهت الوزارة بأن المهرجان يمثل فرصة للتأكيد على انفتاح المكتبة العمومية على محيطها الخارجي وتقريب خدماتها من المواطن، وذلك من خلال تغطية مختلف التجمعات السكانية داخل مناطق العمران وخارجها بالاعتماد على شبكة المكتبات العمومية والمتنقلة.