إزالة 27 حالة تعدٍ بـ 5 مراكز في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات وخاصةً خلال فترة العطلات والإجازات الرسمية، وكذا التعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية، وتفعيل جميع الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية، والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

وقال المحافظ في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إنه تم شن حملات بمدن ومراكز المحافظة لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 27 حالة تعدٍ بنطاق 5 مراكز بالمحافظة بإجمالي مساحة بلغت 2250 مترًا عبارة عن إزالة 19 حالة تعدٍ بمساحة 1800 متر بأبو المطامير، و5 حالات تعدٍ بمساحة 210 أمتار بإيتاي البارود.

فيما تم إزالة حالة تعدٍ بمساحة 120 مترًا بكفر الدوار، وحالة تعدٍ بمساحة 100 متر بإدكو، وحالة تعدٍ بمساحة 20 مترًا بالرحمانية.