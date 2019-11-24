وزير الخارجية التونسي يثمن دعم المجر المستمر لبلاده

ثمّن وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج عثمان الجرندي، الدّعم المستمرّ الذي تقدّمه المجرّ لبلاده في العديد من المجالات، معربًا عن حرص الجانب التونسي على تكثيف الزيارات الثنائيّة وتنظيم منتديات الأعمال بتونس وبودابست وعقد اللّجنة المشتركة التونسيّة المجريّة خلال السنة الحالية واستكمال إنجاز المشاريع المشتركة والاستفادة من الإمكانيات والفرص المتاحة في كلا البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية، أن ذلك جاء خلال استقبال الجرندي، اليوم الثلاثاء، لسفير الجمهورية المجريّة بتونسMarton Karolyi، الذي أدّى له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامّه بتونس.

وأضافت أن الوزير نوّه بالجهود التي بذلها السّفير المجري طيلة فترة عمله بتونس ومساهمته في دعم علاقات الصّداقة التونسيّة- المجريّة وإنجاح المواعيد والاستحقاقات الثنائيّة، لافتة إلى أنه تمّت الإشادة بالمستوى المتميّز للتعاون القائم بين البلدين والتطلّع إلى مزيد تعزيزه وتوسيع مجالاته ليشمل قطاعات واعدة وذات قيمة مضافة عالية.