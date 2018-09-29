 وزير روسي: إلغاء العقوبات المفروضة علينا سيهدئ أسعار الغذاء والطاقة حول العالم - بوابة الشروق
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وزير روسي: إلغاء العقوبات المفروضة علينا سيهدئ أسعار الغذاء والطاقة حول العالم

موسكو - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 12 يوليه 2022 - 11:12 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 يوليه 2022 - 11:12 ص
صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، بأن إلغاء العقوبات الغربية المفروضة على روسيا سيؤدي إلى خفض أسعار كل من الغذاء والطاقة.

وقال، في مقابلة مع صحيفة "فيدوموستي" نُشرت اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال عما إذا كانت الأسواق العالمية ستهدأ وتوازن نفسها في حال تم رفع العقوبات: "بالطبع، وهذا ينطبق على كل من موارد الغذاء والطاقة، والتكاليف اللوجستية، ما يعني كل تلك السلع والخدمات التي تم فرض عقوبات ضدها".

وأضاف أن "عمليات شراء عملات الدول غير الصديقة، وفي مقدمتها الدولار واليورو، مستحيلة الآن. والصورة لن تتغير في المستقبل القريب. فهذه العملات سامة بالنسبة لنا- احتياطياتنا مجمدة، وتم الاستيلاء على أصول الأعمال، وجرى فرض قيود على التسويات".

وتابع أن القرار بإلغاء تجميد أموال غير المقيمين سيعتمد على إجراءات متبادلة من جانب الدول الغربية، وفقا لما نقلته وكالة "إنترفاكس" الروسية.

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