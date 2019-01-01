 تكتل الهند وإسرائيل والولايات المتحدة والإمارات يعقد قمته الأولى الخميس المقبل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تكتل الهند وإسرائيل والولايات المتحدة والإمارات يعقد قمته الأولى الخميس المقبل

نيودلهي - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 12 يوليه 2022 - 1:32 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 يوليه 2022 - 1:32 م
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الهندية، في بيان، أن قادة الولايات المتحدة وإسرائيل والهند والإمارات العربية المتحدة سيعقدون خلال يوليو الجاري القمة الأولى لتكتل دولهم، المعروف باسم I2U2.

ووفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن القمة ستعقد افتراضيا بعد غد الخميس بمشاركة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، والرئيس الأمريكي جو بايدن.

وكان تم وضع التصور الأول للتكتل في أكتوبر من العام الماضي، خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول الأربعة.

ويهدف التكتل إلى تشجيع الاستثمارات المشتركة في مجالات مثل المياه والطاقة والنقل والفضاء والصحة والأمن الغذائي.

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