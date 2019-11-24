خلية الإعلام الأمني: القبض على الإرهابي أبو إسحاق في سامراء وقيادي آخر في نينوى



أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء، أن الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع العراقية تمكنت من القبض على الإرهابي أبو إسحاق في سامراء وقياديٍ آخر في نينوي.



وذكرت خلية الإعلام الأمني - في بيان أذاعته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه بتنسيق استخباري تمت القبض على أحد العناصر الإرهابية المهمة، وكنيته (أبو اسحاق)، في نينوي، وتم القبض عليه بين قضاء سامراء ومحافظة ديالى، مشيرة إلى القبض أيضا على مساعد مسؤول الخدمات في تنظيم (داعش) الإرهابي في إحدى مناطق محافظة نينوي.



وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية القبض على متهم وفق المادة (4) إرهاب غربي العاصمة بغداد.