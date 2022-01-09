اجتماع لمناقشة أزمة الحبوب بين أوكرانيا وروسيا بحضور ممثلي الأمم المتحدة وتركيا

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يجتمع ممثلون لكل من موسكو وكييف وأنقرة والأمم المتحدة في تركيا غدا الأربعاء لإيجاد حل للخلاف حول صادرات الحبوب من أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء إن وفودا عسكرية من الدول الثلاث وممثلين للأمم المتحدة سوف يجتمعون في إسطنبول.

وكان مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الروسية، بيوتر إليتشوف، أعلن أيضا عن الاجتماع في مقابلة نشرتها وكالة إنترفاكس للأنباء.

ووفقا لتركيا، تشمل خطة الأمم المتحدة لحل الأزمة إنشاء مركز للقيادة وتحكم في إسطنبول، الواقعة على مضيق البوسفور.

وجدير بالذكر أن المضيق، الذي تتمتع تركيا بالسيادة عليه، هو الممر البحري الوحيد من البحر الأسود إلى البحر المتوسط.

ودعا المجتمع الدولي روسيا إلى السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية منذ شهور.

وتقول أوكرانيا إن البحرية الروسية تغلق موانئها في البحر الأسود، بينما تنفي موسكو حجب الصادرات.

ويشار إلى أن روسيا وأوكرانيا من بين أكبر مصدري القمح، ولهما دور مهم في الأمن الغذائي العالمي.

وحذرت الأمم المتحدة في الآونة الأخيرة من أن البلدان التي تعاني من الجوع قد تواجه أسوأ مجاعة منذ عقود بسبب الحصار المفروض على أوكرانيا.