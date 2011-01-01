استطلاع جديد في إسرائيل: معسكر اليمين سيفوز بـ 59 مقعدا في الانتخابات

أظهر استطلاع جديد للرأي في إسرائيل أن حزب "ليكود" سيتصدر نتائج الانتخابات التشريعية إذا ما أجريت هذه الأيام، بالحصول على 34 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

كما أظهر الاستطلاع، وفقا لما نشرته هيئة البث الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أن معسكر اليمين سيفوز بـ 59 مقعدا، بينما سيفوز معكسر اليسار-الوسط بـ 55 مقعدا.

وسيحصل حزب "يش عاتيد" على 23 مقعدا، وتحالف الوزيرين بيني جانتس وجدعون ساعر على 23 مقعدا، وكتلة الصهيونية المتدينة على عشرة مقاعد، وشاس ثمانية مقاعد، والقائمة المشتركة على ستة مقاعد، والعمل وإسرائيل بيتنا على خمسة لكل منهما، والقائمة العربية الموحدة على أربعة مقاعد.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الجديدة في الأول من نوفمبر، وستكون الخامسة التي تشهدها إسرائيل في غضون ثلاث سنوات ونصف، حيث لم تسفر نتائج جولات الانتخابات السابقة عن تشكيل أغلبيات برلمانية مستقرة.