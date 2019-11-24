في سابقة لم تحدث منذ نوفمبر 2002، تراجعت قيمة اليورو اليوم الثلاثاء لتبلغ دولارًا واحدًا، وهو مستوى لم يُسجّل منذ طُرحت العملة الموحدة للتداول قبل عشرين عامًا.

إذاعة "مونت كارلو" استعرضت تداعيات هذا التطور، قائلة إنه سيؤدي إلى تحرير فواتير نحو نصف المنتجات الواردة إلى منطقة اليورو بالدولار مقابل أقل من 40% باليورو، وذلك بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات".

ويتعلق ذلك على سبيل المثال بالعديد من المواد الأولية، مثل النفط والغاز، والتي ارتفعت أسعارها بالفعل في الأشهر الأخيرة على خلفية الحرب في أوكرانيا.

اليورو يبلغ "مستوى التكافؤ" مع الدولار لأول مرة منذ 2002#العربية pic.twitter.com/EAmxdQ7wBQ — العربية (@AlArabiya) July 12, 2022

في الوقت نفسه، ستكون هناك حاجة لمزيد من اليورو لشراء السلع المستوردة بالدولار.

وتقول إيزابيل ميجان الأستاذة في معهد العلوم السياسية في باريس، إن المنتجات المستوردة ستفقد قدرتها التنافسية وستواجه منافسة، وبالتالي ستكون أكثر تكلفة، ما يسهم في تسريع التضخم ويهدد القدرة الشرائية للعائلات.

يعني ذلك أن انخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار سيعطل السياحة الأوروبية بشكل واضح، وخاصة في الولايات المتحدة، حسبما حذر الخبير الاقتصادي وليام دو فيجلدر.

وبما أن السياح يحتاجون إلى المزيد من اليورو لتسديد نفس المبلغ بالدولار، سترتفع فاتورة إقامتهم في الولايات المتحدة وكذلك في البلدان التي ربطت عملتها بالدولار.

كما يتفاوت تأثير انخفاض اليورو حسب اعتماد الشركات على التجارة الخارجية والطاقة.

في سابقة هي الأولى منذ 20 عاماً.. سعر صرف #اليورو يكافئ #الدولار الأميركي



#اقتصاد_سكاي pic.twitter.com/X10mUD16DT — اقتصاد سكاي نيوز عربية (@SNABusiness) July 12, 2022

ويقول الخبير المصرفي فيليب موتريسي، إن التكاليف سترتفع بشكل حاد بالنسبة للشركات التي تعتمد على المواد الخام والطاقة والتي تصدر القليل، مثل الحرفيين.

والرابح الأكبر من انخفاض اليورو - وفق التقرير - هو الصناعة التحويلية التي تصدر منتجاتها إلى الخارج، وخاصة صناعة الطائرات والسيارات والسلع الفاخرة والكيميائية.

وأشار موتريسي إلى أن الشركات الكبرى مهيئة بشكل أفضل لتلقي الصدمات لأنها تتمتع بآلية حمائية تسمح بتخفيف حدة تقلب أسعار العملات.

وسيجعل انخفاض قيمة اليورو الأسعار أكثر قدرة على المنافسة خارج منطقة اليورو، وبالتالي يحفز تصدير السلع والخدمات الأوروبية إلى الخارج.

اليورو تعادل مع الدولار للمرة الأولى في 20 عاما، فماذا يعني ذلك، وهل تواصل العملة الأوروبية انخفاضها؟ التفاصيل مع مذيعة اقتصاد "الشرق" مايا حجيج@MayaHojeij#اقتصاد_الشرق pic.twitter.com/Ii6Uepqio6 — Asharq Business اقتصاد الشرق (@AsharqBusiness) July 12, 2022

وقد يخفف ذلك من نتائج تنامي ارتفاع أسعار المنتجات على خلفية الحرب في أوكرانيا، لا سيما في البلدان التي يعتمد اقتصادها على الصادرات، مثل ألمانيا.

ومن الممكن أن يؤدي انخفاض قيمة اليورو، مع تسارع التضخم، إلى تشجيع البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع. وهو يستعد لرفعها في يوليو، في سابقة منذ أحد عشر عامًا.