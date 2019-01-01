روسيا تتهم أمريكا بأنها السبب في تزايد خطورة حدوث مواجهة عسكرية مباشرة بينهما

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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا تتهم الولايات المتحدة بأنها السبب وراء تزايد خطورة حدوث مواجهة عسكرية مباشرة بين الدولتين، قائلة إن أمريكا والدول الغربية الأخرى حرضت على " تفاقم الأزمة الأوكرانية".

كما ألمحت إلى شحنات الأسلحة من الغرب إلى أوكرانيا لدعمها في الحرب ضد موسكو.

وأضافت: "واشنطن وحلفاؤها يقفون بخطورة على حافة المواجهة العسكرية المفتوحة مع بلادنا، وهذا يعني حدوث صراع مسلح مباشر بين قوتين نوويتين".

كما انتقدت المتحدثة بيانات رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بشأن التهديد النووي الذي تمثله روسيا. وقالت زاخاروفا إنه "من غير المقبول إطلاقا" تصوير روسيا على أنها دولة تهدد الدول الأخرى بالأسلحة النووية.