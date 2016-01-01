الاتحاد الأوروبي يدعم تقديم جرعة تعزيزية ثانية ضد كورونا للبالغين فوق 60 عاما

أوصت سلطات الصحة بالاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، بتقديم جرعة تعزيزية ثانية ضد فيروس كورونا لمن تجاوزوا الستين عاما لمواجهة موجة جديدة من كوفيد-19 في أوروبا.

ذكر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها ومقره ستوكهولم، ووكالة الأدوية الأوروبية ومقرها أمستردام، أنه يجب الوضع في الاعتبار إعطاء الجرعة التعزيزية الثانية لمن تتراوح أعمارهم بين 60 و79 عاما وكذلك هؤلاء الذين لديهم أمراض مسبقة تعرضهم لخطر إصابة شديدة بالمرض.

وكانت الهيئتان قد أوصتا بجرعة تعزيزية لمن يبلغون ثمانين عاما فأكثر في أبريل.

وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون الصحة ستيلا كيرياكيديس إنه لا يوجد وقت لإهداره. وأضافت "أدعو كل الدول الأعضاء إلى طرح جرعات تعزيزية ثانية لكل من تجاوزوا الستين عاما وكذلك كل الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة على الفور وحثت كل المؤهلين على القدوم وتلقي اللقاح".

وأضافت كيرياكيديس:" هذه هي الطريقة التي نحمي بها أنفسنا وأحباءنا ومواطنينا الضعفاء".

وأضاف المركز الأوروبي أنه في الوقت الحالي، "لا يوجد دليل واضح يدعم تقديم جرعة معززة ثانية للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما والذين ليسوا أكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض شديد".

يشار إلى أن السياسات الصحية في الاتحاد الأوروبي مازالت من اختصاص كل دولة بشكل فردي، فيما تعمل سياسات التكتل الصحية على تكميل السياسات الوطنية.

ورحب وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ بتوصية التطعيم للأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 60 عاما. وقال في حديثه إلى إذاعة "دبليو دي آر" الألمانية، :أما بالنسبة للأشخاص الأصغر سنا، فإن ذلك سيعتمد على كل حالة.

وقال: "في حالة الأشخاص الأصغر سنا الذين لديهم العديد من المخالطين أو الذين يعانون ، على سبيل المثال ، من أمراض مصاحبة ، سأبحث شخصيا التطعيم الرابع بالتشاور مع الطبيب المعالج".