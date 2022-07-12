استمرار تسجيل إصابات ووفيات جراء (كورونا) في مختلف أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل إصابات ووفيات جديدة جراء تفشي جائحة كورونا عالميًا، اليوم الثلاثاء، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي إيران، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 7 وفيات و3588 اصابة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية في ايران، وبلغ اجمالي عدد الوفيات الناجمة عن مرض كورونا في البلاد، 141 الفا و451 حالة، وإجمالي المصابين 7 ملايين و255 الفا و17 شخصا.

وفي اليونان، أعلنت الهيئة الوطنية للصحة العامة تسجيل 13 ألفا و623 إصابة جديدة و16 حالة وفاة خلال الاسبوع الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 4 ملايين و58 ألفا و998 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 30 ألفا و496 حالة وفاة.

وفي إيطاليا، سجلت وزارة الصحة 142 ألفا و967 إصابة جديدة و157 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 19 مليونا و667 ألفا و320 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 169 ألفا و390 وفاة.

بدورها، أعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل إجمالي وفيات بلغ 197 ألفا و635 شخص، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 22 مليون و 240 ألفا و42 حالات إصابة.

وفي قبرص، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 14 آلاف و914 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة بلغ 530 ألف و510 ألف حالة. كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 1079 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة على مدار أمس.

وفي البرتغال، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 65 ألفا و364 حالة إصابة و123 حالة وفاة جراء كوفيد-19 خلال الأسبوع الماضي.

وفي كينيا، سجلت السلطات الصحية 124 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" وحالة وفاة واحدة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس في البلاد إلى 336 ألفًا و53 حالة إصابة والوفيات إلى 5668 حالة.

وفي أذربيجان، سجلت السلطات الصحية 63 إصابة ليصل إجمالي الإصابات إلى 793 ألفًا و827 إصابة والوفيات 9718 حالة وفاة بعد عدم تسجيل أي وفيات.