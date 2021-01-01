توقعات بارتفاع درجة الحرارة إلى 44 درجة مئوية في مناطق بإسبانيا

قالت هيئة الأرصاد الإسبانية، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة في إسبانيا إلى 44 درجة مئوية بسبب موجة الحر في الفترة من اليوم حتى الخميس المقبل، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من آخر موجة حر.

ووضعت 13 من بين 17 منطقة ذاتية الحكم نظام تحذير بألوان الأصفر والبرتقالي والأحمر اليوم الثلاثاء بسبب الطقس الحار غير المعتاد خلال شهر يوليو الجاري.

وكان وسط إسبانيا، والجزء الجنوبي الغربي من جزيرة مايوركا، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 36 درجة مئوية، الأكثر تضررا.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة في مدريد 39 درجة مئوية اليوم، لترتفع إلى 41 درجة غدا الأربعاء، و42 درجة بعد غد الخميس.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تنخفض أقصى درجات حرارة للتراوح ما بين 25 و35 درجة مئوية خلال الأيام المقبل، ولكن فقط على طول ساحل المحيط الأطلنطي والبحر المتوسط.

وقال المتحدث باسم الهيئة روبين ديل كامبو، إن موجات الحر تزايدت في تكرارها وحدتها، مرجعا ذلك إلى التغير المناخي الناجم عن سلوك الإنسان.