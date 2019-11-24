وكيل وزارة التموين بالغربية: توريد 235 ألف قمح منذ بدء الموسم





صرح وكيل وزارة التموين بالغربية المهندس محمد أبوهاشم، بأنه تم توريد نحو 235 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع؛ منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم الثلاثاء؛ بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية.

وأوضح وكيل الوزارة -في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء- أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 22 صومعة وشون وهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة؛ لافتا إلى أن المستهدف توريده هذا العام من محصول القمح مقدر بنحو 246 ألف طن، مطالبا المزارعين باتباع تعليمات التوريد والاستلام لمحصول موسم هذا العام من القمح؛ منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

التتبع