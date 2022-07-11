 فيديو متداول وثق الجريمة.. شرطة الرياض تضبط متهمين بسرقة سيارة في وضع التشغيل - بوابة الشروق
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فيديو متداول وثق الجريمة.. شرطة الرياض تضبط متهمين بسرقة سيارة في وضع التشغيل

أرشيفية
أرشيفية
أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 12 يوليه 2022 - 7:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 يوليه 2022 - 7:02 م

أعلنت شرطة منطقة الرياض في السعودية، القبض على مواطنين ظهرا في مقطع فيديو متداول يسرقان مركبة في وضع التشغيل أمام محل تجاري.

ونتج عن عملية السرقة إصابة مالك السيارة أثناء محاولة منعهما من ارتكاب الجريمة، وتمكنا من الهروب بها وإضرام النار فيها.

فيما أفادت شرطة الرياض بأنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة، وذلك حسبما صرح المتحدث الإعلامي لشرطة العاصمة.

وكان نشطاء سعوديون قد تداولوا مقطع فيديو،يوثق عملية السرقة، وتعرض صاحبها للإصابة أثناء محاولته منع المتورطين من سرقتها.

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