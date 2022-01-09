حملة لرفع إشغالات المحلات بشوارع المنوفية

شنت الوحدات القروية بمركز الشهداء في محافظة المنوفية حملات لإزالة التعديات، والإشغالات بشوارع القرى، والتي تتسبب في ضيق الشوارع، وصعوبة الحركة بها، وتنفيذ حملات أخرى على المقاهي لمنع تداول "الشيشة"؛ حفاظاً على الصحة العامة، وانتشار الأمراض، والأوبئة.



ومن جهتهم، تابع رؤساء الوحدات القروية حملات التفتيش على المقاهي بالقرية، والإشراف على إزالة التعديات، والإشغالات بشوارع القرى.



جاء ذلك بناءً على توجيهات طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بتكثيف الحملات الرقابية على المقاهي، والمحلات، والشوارع لرفع الإشغالات لتيسير حركة المرور، والالتزام بالمعايير، والإجراءات الصحية داخل المقاهي.