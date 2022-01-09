إسبانيا تفرض ضرائب مؤقتة على البنوك ومنشآت الطاقة

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تعتزم الحكومة الإسبانية فرض ضريبة مؤقتة على البنوك ومنشآت الطاقة لتعزيز الإيرادات والحد من تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا وارتفاع معدل التضخم.

وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز اليوم الثلاثاء، إنه سوف يتم فرض الضريبة على المؤسسات المالية لمدة عامين، حيث سوف يتم جمع 5. 1 مليار يورو (5. 1 مليار دولار) سنويا.

كما من المتوقع أن تجمع ضريبة الأرباح المقرر فرضها على شركات الطاقة نحو ملياري يورو سنويا.

كما أعلن سانشيز عن إجراءات اقتصادية أخرى تهدف لتخفيف العبء على الاسبان، ويشمل ذلك زيادة الدعم لقطاع النقل.

ومثل هذا الإعلان نبأ سيئا على سوق الأوراق المالية، حيث تراجعت أسهم بنكي سانتاندر وبي بي في ايه بأكثر من 5% في منتصف جلسة التعاملات.

كما انخفضت أسهم بنك بانكو ساباديل بنحو 7%.