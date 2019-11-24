القصر الملكي في بلجيكا يفتح أبوابه للجمهور بدءا من 23 يوليو الجاري

أعلن القصر الملكي في بروكسل أنه سيفتح أبوابة أمام الجمهور خلال الفترة من 23 يوليو الجاري وحتى الخميس 28 أغسطس المقبل، حيث سيتمكن الزوار من اكتشاف ثلاثة معارض مؤقتة، فضلا عن زيارة الصالونات التاريخية.

وذكر القصر الملكي في بروكسل - حسبما ذكرت قناة "آر تي بي إف" الإخبارية البلجيكية، اليوم الثلاثاء، أن القصر سيفتح أبوابه يومياً ما عدا يوم الاثنين من الساعة 10:30 صباحا حتى 5:00 مساء (حسب التوقيت المحلي للبلاد)، وسيكون متاحا بشكل استثنائي الاثنين 15 أغسطس المقبل وغير مسموح الثلاثاء 16 أغسطس المقبل.

وأضاف أن الزيارات ستكون مجانية لكن بالحجز عبر موقع القصر الإلكتروني، مشيرا إلى أن عدد المجموعات يقتصر على خمسة أشخاص كحد أقصى.

جدير بالذكر أن القصر الملكي في بروكسل ينظم المعارض منذ نحو 10 سنوات خلال افتتاحاته الصيفية للجمهور.

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