 الدفاع الروسية: سلطات كييف تنوي تلفيق فيديوهات عن مخربين روس في أوديسا - بوابة الشروق
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الدفاع الروسية: سلطات كييف تنوي تلفيق فيديوهات عن مخربين روس في أوديسا

أرشيفية
أرشيفية

نشر في: الثلاثاء 12 يوليه 2022 - 10:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 يوليه 2022 - 10:25 م

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن خطط دائرة الأمن الأوكرانية لتصوير مقاطع فيديو ملفقة عن ملاحقة واعتقال "مخربين روس" في أوديسا، سيؤدي دورهم مقاتلو الدفاع الإقليمي الأوكرانيون.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء- "وفقا للمعلومات الموثوقة المتاحة، في العقد الثاني من يوليو 2022، تخطط قيادة وحدة دائرة الأمن الأوكرانية في أوديسا لتصوير ثلاثة تقارير مرحلية حول الكفاءة العالية المزعومة لموظفيها في تحديد وقمع أنشطة مجموعات التخريب الروسية".

وأشار ميزينتسيف إلى أن مقاتلي الدفاع الإقليمي الأوكراني سيؤدون دور المخربين، وأوضح أنه من المقرر توزيع هذه الصور ومقاطع الفيديو الملفقة بشكل فعال في وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية، وكذلك في الموارد عبر الإنترنت.

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