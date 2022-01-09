رئيس الأركان اليوناني يبحث مع نظيره الأمريكي التعاون العسكري والدفاعي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني، الجنرال كونستانتينوس فلوروس، مع نظيره الأمريكي، الجنرال جيمس ماكونفيل في واشنطن أواصر التعاون العسكري اليوناني - الأمريكي، واتفاقية التعاون الدفاعي المتبادل المحدثة.

وذكرت صحيفة كاثميريني اليونانية - عبر موقعها الإليكتروني اليوم الثلاثاء - أنه خلال الاجتماع بحث الجانبان أيضًا قضايا أوكرانيا وبحر إيجة وشرق البحر المتوسط.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني - في منشور عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي - إن "محور النقاش" كان "تعميق العلاقات على مستويات متعددة بين اليونان والولايات المتحدة نتيجة للجهود الجماعية والمستمرة، (لتسليط الضوء على قيمنا ومصالحنا المشتركة) وأيضًا "لتوطيد الأمن والاستقرار في منطقتنا".

وأضاف الجنرال فلوروس - في منشوره على فيسبوك - "لقد تبادلنا وجهات النظر حول الأمن والاستقرار في المنطقة الأوروبية الأطلسية والبحر الأبيض المتوسط ​والعملية العسكرية في أوكرانيا، والمسائل الاستراتيجية".