العراق: حالتا وفاة و2270 إصابة بفيروس كورونا

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أفادت وزارة الصحة في العراق، اليوم الثلاثاء، بتسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 25 ألفا و257 حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 2270 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و390 ألفا و684 إصابة.

وأشار التقرير إلى شفاء 3242 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و329 ألفا و759.

ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية خمسة آلاف و131 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 10 ملايين و911 ألفا و876 شخصا.