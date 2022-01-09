 لو باريزيان: منفذو هجمات باريس الإرهابية في 2015 لم يطعنوا على الأحكام الصادرة ضدهم - بوابة الشروق
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لو باريزيان: منفذو هجمات باريس الإرهابية في 2015 لم يطعنوا على الأحكام الصادرة ضدهم

باريس - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 12 يوليه 2022 - 5:31 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 يوليه 2022 - 5:31 م

 

ذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن الإرهابيين الإسلاميين الذين ثبتت إدانتهم في تنفيذ الهجمات التي وقعت في عام 2015 بقاعة باتاكلان الموسيقية وأماكن خرى في العاصمة الفرنسية، لم يطعنوا على الأحكام المطولة التي أصدرتها محكمة في باريس ضدهم.

ومن المقرر أن يقضي المتهم الرئيسي والناجي الوحيد الذي ينتمي للجماعة الإرهابية، صلاح عبدالسلام، عقوبة السجن لمدة 30 عاما، التي تم الحكم بها بدون وجود إمكانية لتخفيضها في أواخر يونيو.

وتم الحكم على الاشخاص المتهمين معه، والبالغ عددهم 19 متهما، بالسجن لمدد تتراوح بين عامين والسجن مدى الحياة، لكونهم شركاء له، وسيقضون فترات الحكم عليهم أيضا.

وكان الهجوم الذي وقع ليلة الجمعة 13 من نوفمبر عام 2015، أسفر عن مقتل 130 شخصا وإصابة 350 آخرين في قاعة باتاكلان، وخارج استاد فرنسا لكرة القدم، وفي مناطق بوسط باريس، في غضون ساعات قليلة.

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