السلطات اليابانية تصدر أوامر إجلاء لأجزاء من سايتاما بسبب الأمطار

أصدرت السلطات المحلية في اليابان أوامر إجلاء لأجزاء من محافظة "سايتاما" شمال العاصمة طوكيو بسبب مخاطر عالية من حدوث انهيارات طينية ناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تضرب المحافظة.

ذكرت سلطات بلدة توكيجاوا، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الثلاثاءـ أنه يتعين على سكان البلدة الإجلاء عن المناطق الخطرة بحلول مساء اليوم، فيما أصدر سلطات مدينة "هيجاشيماتسوياما" أيضا أوامر إخلاء لكل من مقاطعتي "كاراكو" و"تاكاساكا".

وتشمل أوامر الإجلاء، التي تعتبر ثاني أعلى تنبيه من الأمطار الغزيرة على مقياس مؤلف من 5 مراحل، أكثر من 10 آلاف شخص.