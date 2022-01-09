منظمة ألمانية تطالب بسن قانون لمكافحة هدر الطعام







طالبت منظمة ألمانية معنية بحماية البيئة والطبيعة بسن قانون لمكافحة هدر الطعام، وذلك نظرا في ظل تنامي ندرة المواد الغذائية في بعض مناطق العالم.

وفي تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الصادرة اليوم الثلاثاء، قال أولاف بانت رئيس منظمة "اتحاد من أجل البيئة وحماية الطبيعة" (بوند): "في مجتمعنا المترف، لا تزال كميات كبيرة من المواد الغذائية ينتهي بها الحال في سلة المهملات".

وأعرب بانت عن اعتقاده بضرورة أن يسري القانون المطلوب على كل سلسلة الإنتاج بما فيها الزراعة أيضا.

وقال بانت إن مكافحة الهدر ليست مهمة المستهلكين وحدهم "إذ يجب التعقب النقدي لكل مستويات سلسلة المعالجة والقيمة المضافة، وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على قطاعي الصناعة والتجارة".

وأضاف أنه ينبغي في المستقبل الاقتصار على إنتاج الغذاء "الذي يحافظ على الموارد الطبيعية والذي يؤكل في النهاية بشكل فعلي".

وأشار إلى أن هناك خطر وقوع مشاكل إمداد أخرى بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، وقال إن تصنيع منتجات الألبان في ألمانيا على سبيل المثال يتطلب مقدارا كبيرا للغاية من الطاقة.

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