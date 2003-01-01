ذبح 315 أضحية وتوزيع لحومها في 35 قرية بمحافظة الشرقية

قال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية عبد الحميد الطحاوي، إنه تم ذبح 315 أضحية محلية داخل مجزر أولاد صقر المعتمد من وزراة الزراعة، وبإشراف الطب البيطري، وتوزيع لحومها على الأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع جمعية خيرية شهيرة بالمحافظة.

وأكد وكيل الوزارة، في تصريح اليوم الثلاثاء، أنه تم الانتهاء من توزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الهمم بـ35 قرية.

وأضاف أن لحوم الأضاحي البلدية يتم اختيارها بعناية شديدة ووفق ما حدده الشرع في شروط الأضحية، مشيرًا إلى أنه يتم إجراء مسح اجتماعي للفئات المستحقة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة.