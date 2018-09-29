يونايتد يوتيليتيز البريطانية للمياه تقرر بيع أعمالها في قطاع الطاقة المتجددة

قالت مجموعة "يونايتد يوتيليتيز" البريطانية لإدارة شبكات توزيع المياه، التي تتخذ من وارينجتون في شمال غرب إنجلترا مقرا لها، اليوم الثلاثاء، إنها تعتزم بيع أعمالها في قطاع الطاقة المتجددة إلى إحدى الشركات الاستثمارية.

وأعلنت المجموعة أنها وافقت على بيع شركة "يونايتد يوتيليتيز رينيوابل إنرجي ليمتد" التابعة لها والتي تعمل في قطاع الطاقة المتجددة، إلى شركة "إنرجي إيفيشنسي إنكوم ترست"، مقابل نحو 100 مليون جنيه إسترليني (118.44 مليون دولار) كقيمة سوقية للمنشأة.

وقامت مجموعة "يونايتد يوتيليتيز" منذ عام 2014 بتطوير مجموعة من أصول الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية المتجددة، وتضم شركة "يونايتد يوتيليتيز رينيوابل إنرجي ليمتد" 69 ميجاوات من أصول توليد الطاقة المتجددة، منتشرة في 70 موقعا.

ومن المقرر أن تستمر تلك الأصول في توفير الطاقة الخضراء طويلة الاجل لأعمال المياه والصرف الصحي لشركة "يونايتد يوتيليتيز ووتر"، بعد إنهاء الاستثمارات.

ومن المتوقع استكمال الصفقة خلال الأشهر المقبلة.