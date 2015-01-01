أمير عبداللهيان خلال لقائه نظيره الإيطالي: إيران مهتمة باسترجاع حصتها الطبيعية في سوق الطاقة

التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان، الذي وصل إلى روما، الإثنين؛ للتباحث والتشاور مع المسؤولين في إيطاليا والفاتيكان، نظيره الإيطالي لويجي دي مايو وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، حسبما أفادت وكالة تسنيم الدولة للأنباء.

وأكد أميرعبداللهيان على تعزيزالتعاون بين قدر الإمكان، خاصة في المجالين التجاري والاقتصادي.

وفيما يتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، قال أمير عبد اللهيان: "نريد أن تعمل خطة العمل الشاملة المشتركة بشكل جيد. نريد بجدية اتفاقية جيدة ودائمة. نعتقد أن إيران يجب أن تكون قادرة على الاستفادة الاقتصادية الكاملة من خطة العمل الشاملة المشتركة. يجب على أمريكا أن تفهم هذه الحقيقة جيداً في مجال إعطاء الضمانات".

وأضاف أمير عبداللهيان: "في هذا الصدد، لطالما عرضت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مبادراتها الجديدة؛ ومع ذلك، فإن الأمريكيين لم يتصرفوا بشكل صحيح وعقلاني. يجب أن يجعلوا فهمهم للموضوع واقعياً".

وأكد أميرعبداللهيان أن إيران مهتمة بالحصول على حصتها الطبيعية في سوق الطاقة وبالتالي مساعدة المجتمع الدولي.

بدوره، ذكر دي مايو، خلال هذا اللقاء، أن الشركات الإيطالية مهتمة بمواصلة أنشطتها الاقتصادية في إيران، مؤكدا أن إيطاليا والاتحاد الأوروبي مهتمان بالمفاوضات المتعلقة بعودة جميع الأطراف إلى خطة العمل الشاملة المشتركة وأن إيطاليا مستعدة للعب دور إيجابي في هذا الصدد.

وكانت القضايا الإقليمية والتطورات الدولية جانباً آخر من المحادثات بين الوزيرين، حيث أكد أميرعبداللهيان معارضة إيران اللجوء إلى الحرب في اليمن أو أفغانستان أو أوكرانيا، وذكر أنه في الأزمة الأوكرانية: "حاولنا دعوة الجانبين للحوار من خلال اتصالاتنا مع موسكو وكييف".

وعلى المستوى الإقليمي أيضاً، أوضح أمير عبداللهيان: "نحاول في أنشطتنا الدبلوماسية، حل القضايا بين تركيا وسوريا من خلال المفاوضات والمحادثات السلمية، ومنع اندلاع حرب جديدة في هذا الجزء من العالم".

كما بحث الجانبان في هذا اللقاء مختلف قضايا التعاون، بما في ذلك ضرورة متابعة بعض القضايا القنصلية.

يشار إلى أن إيران ومجموعة 4+1 (التي تضم بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا) أجرت منذ شهر أبريل عام 2021 عدة جولات من المباحثات في فيينا والعاصمة القطرية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 دون التوصل إلى نتيجة ملموسة.

وانسحبت الولايات المتحدة، من الاتفاق في منتصف عام 2018، وفرضت عقوبات قاسية على إيران، التي ردت بالتخلي عن التزاماتها ورفعت مستوى تخصيب اليورانيوم فوق النسبة المحددة لها في الاتفاق وهى 67ر3 في المئة.