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نقابة النقل الفلسطينية تعلن الإضراب الشامل بالضفة غدا

رام الله - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 12 يوليه 2022 - 5:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 يوليه 2022 - 5:07 م

أعلنت نقابة النقل العام الفلسطينية، الإضراب الشامل عن العمل في الضفة الغربية غداً الأربعاء.

وقالت النقابة، في بيان مقتضب أوردته وكالة "شهاب" الفلسطينية للأنباء، اليوم الثلاثاء، إن الإضراب يأتي احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات، ولمطالبة الحكومة بالاستجابة لعدد من المطالب.

وعقدت النقابة اجتماعا يوم الثلاثاء الماضي، قررت خلاله الإضراب الشامل في جميع المحافظات احتجاجًا على ارتفاع أسعار المحروقات، والضرائب.

وتتمثل مطالب نقابات النقل في تثبيت سعر لتر السولار لقطاع النقل العام دون غيره على 5 شواكل، والسماح لقطاع النقل باستيراد مركبات من الداخل المحتل، ومنع المركبات الخصوصية من نقل المواطنين على حساب النقل العام.


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