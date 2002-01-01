سفير فنلندا بواشنطن: سرعة الانضمام للناتو رسالة قوية لروسيا

أكد ميكو هوتالا سفير فنلندا لدى الولايات المتحدة أن سرعة المصادقة على انضمام بلاده إلى عضوية حلف شمال الأطلسي "ناتو" سيوجه رسالة قوية بأن الحلف يتصدى بحزم لروسيا بشأن العمليى العسكرية في أوكرانيا.

ودعا السفير - في تصريحات أوردتها صحيفة ذا هيل الأمريكية الإثنين - المجتمع الدولي إلى البقاء صامدا في دعمه لأوكرانيا.

تأتي هذه الدعوة بينما يتعرض التضامن بين الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين والدوليين لاختبار بسبب ضغوط وأزمات محلية من بينها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة والمخاوف من الركود.

وتشترك فنلندا مع روسيا في حدود يبلغ طولها 830 ميلا، ومعها السويد، على وشك الانضمام إلى عضوية الناتو وذلك في أعقاب العملية الغسكرية الروسية ضد أوكرانيا والذي بدأ في أواخر شهر فبراير الماضي.