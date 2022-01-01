تراجع حالات الاشتباه بكورونا في كوريا الشمالية إلى أقل من 1000 حالة

تراجعت حالات الاشتباه الإصابة بفيروس كورونا في كوريا الشمالية إلى أقل من ألف إصابة، حسبما أفاد تقرير إعلامي رسمي اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن أكثر من 900 شخص ظهرت عليهم أعراض الحمى خلال فترة 24 ساعة حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي من اليوم السابق.

ولم تقدم الوكالة معلومات عما إذا كان قد تم تسجيل وفيات إضافية.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الحمى منذ أواخر أبريل أكثر من 76ر4 مليون حالة حتى الساعة 6 مساء. وأضافت أن 96ر99% منهم تعافوا يوم الاثنين ويتلقى ما لا يقل عن 1850 آخرين العلاج.

وكانت حصيلة الإصابات اليومية بالحمى في كوريا الشمالية في اتجاه هبوطي بعد أن بلغت ذروتها عند أكثر من 392 ألفا و920 حالة في 15 مايو، بعد ثلاثة أيام من إعلانها تفشي فيروس كورونا.